“Më keqi mes nesh as nuk krahasohet me më të mirin tuaj”. Kështu u shpreh sot Lulzim Basha në Kuvend duke iu drejtuar kryeministrit Edi Rama.

Nga foltorja, kreu i PD u ndal edhe te turi që ka ndërmarrë Sali Berisha kundër tij.

Ai tha se rruga që po e çon poshte Berishën, do të marrë me vete edhe Edi Ramën.

“Pastrimi i PD do të vijojë. Unë nuk pështyj në bashkëpunimin tim 16-vjeçar me Sali Berishën. Pyes veten time se çfarë duhet të bëj që Partia Demokratike të jetë sërish valvula e shpresës jo vetëm për demokratët. Dhe unë e di rrugën. Por ajo rrugë do të marrë poshtë edhe ty, dhe nuk ka zot që të shpëton” – tha Lulzim Basha.

/javanews/a.r