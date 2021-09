Kreu i Partisë Socialiste për Tiranën, Ervin Bushati deklaroi se mazhoranca do të bashkëpunojë me Partinë Demokratike, me ose pa Sali Berishën.

“Ne nuk i zgjedhim dot kundërshtarët. Ata i voton votuesi i tyre. PS nuk vë kushte me emra. Kostoja që mund të marrë PD është kalkulim i tyre për të ardhmen. Ata nuk e kanë kuptuar që sot flitet për 2025, ne e kemi kuptuar”, tha ai në intervistë për Zona Zero në Top News.

Bushati tha se Basha nuk ka guxim që të marrë një vendim në lidhje me Berishën, që mendon se do ta fusë PD në përplasje me SHBA.

“Basha nuk i paska kapacitetet për të qenë kryetar. Basha asnjëherë nuk ka hedhur hapin i pari, nuk është kryetar. Basha duhet të marrë një vendim të hedhë hapin e parë”, u shpreh ai.

/m.j