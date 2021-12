Ish-presidenti Bujar Nishani komentoi situatën e zhvillimeve të brendshme në Partinë Demokratike.

Në një dalje për mediat, Nishani theksoi se Lulzim Basha ka dështuar në mënyrë spektakolare në drejtimin e PD-së, duke shtuar pas 11 dhjetorit, ai nuk do jetë më në krye të partisë.

“Pas datës 11 dhjetorit, Basha nuk do jetë më në krye të PD. Lulzim Basha ka fyer rëndë anëtarësinë e Partisë Demokratike. Fyerjet që vijnë nga një klloun i Ramës, që është edhe pak ditë aty, nuk kanë më shumë rëndësi.

Pas 11 dhjetorit, PD do të bëhet një shtëpi e lirisë, për demokratët dhe mbarë shqiptarët, për ata njerëz që mbështesin demokracinë dhe lirinë. PD do ringrihet dhe do jetë e gatshme që të vijë në drejtimin e vendit dhe në qeverisje.

Më 11 dhjetor nuk mblidhemi vetëm për Bashën, por për ta shpëtuar PD-në. Kjo se anëtarësia e PD ka marrë situatën në dorë në momentin e duhur dhe do rikthejë Partinë Demokratike aty ku i takon.

Kuvendi Kombëtar mund të vendosë shkarkimin e Bashës dhe mund të ketë propozime të shumta të ndryshimit të statutit aktual të Partisë Demokratike. Statuti është i vetmi dokument ligjor që udhëheq punët e PD-së.

Basha ka dështuar në mënyrë spektakolare për të fituar qoftë një palë zgjedhje. Basha ka gënjyer dhe mashtruar e prandaj nuk mund të jetë më kryetar i PD-së. Ka perceptim të gjerë që Basha është i paaftë për të qenë në krye të një partie që mund të fitojë zgjedhjet”, deklaroi Nishani.

