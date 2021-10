Sali Berisha sulmoi sot nga Kavaja Edi Ramën dhe Lulzim Bashën. Ai tha se ky i fundit ka vendosur të rrijë përjetësisht në opozitë si zjarrfikës.

Ndërkohë, Berisha kërcënoi me protesta masive. Sipas tij, këto protesta do ta rrëzojnë Edi Ramën.

“Lulzim Basha ka vendosur të qëndrojë në opozitë, si zjarrfikës. Por ne s’jemi zjarrfikës o zotërinj. Dua t’i them pengmarrësit dhe pengut. Natën e 19 shkurtit të vitit 1991, nga Kavaja kanë ardhur në këmbë 1500 burra te Qyteti Studenti. Nga frika se mos regjimi i bllokonte rrugët. Por ne do të çohemi në protesta. Presim me padurim të fillojnë protestat që do të të rrëzojnë përfundimisht ty Edi Rama” – tha Berisha.

Ai shtoi se Rama dhe Basha nuk njohin marrëveshje. Berisha nuk kurseu sulmet ndaj kreut të PD për penalizimet ndaj Flamur Nokës dhe Luan Baçit.

“Pengu, njësoj si pengmarrësi i tij, nuk njeh besë” -tha ai.

