Lulzim Basha ka komentuar sot bisedën me Gabriel Escobar në selinë e Partisë Demokratike duke u shprehur se PD nën drejtimin e tij ka mbështetjen e SHBA-vë.

Ai u ndal edhe te deklaratat e Sali Berishës duke e akuzuar këtë të fundit si gënjeshtar dhe që gjithçka po e bën për interesat personale.

Basha e ftoi Berishën në kuvendin e 18 Dhjetorit, teksa tha se ai i datës 11 nuk do të njihet nga PD.

“Thelbi i bisedës ka qenë mbështetja e pakursyer e SHBA për PD dhe lufta kundër korrupsioni. Siç kam thënë, as nuk kam ndërmend dhe as nuk do të ndryshoj qëndrimin tim për të komentuar një vendim të SHBA. Unë dhe Sali Berisha kemi ndarë një qëndrim sa herë që SHBA dhe DASH kanë shpallur politikanë non grata dhe kemi kërkuar largimin e tyre” – tha Basha.

Mesazhi që kam për të gjithë demokratët është që unë jam krenar për ta përmbysur këtë regjim dhe për t’i hapur rrugë një Shqipërie të vlerave. Sali Berisha i serviri sonte për herë të fundit shqiptarëve përmes gënjeshtrave vetëm për interesin e tij personal. PD nuk do të bëhet fli për interesat e tij.

Asgjë nuk do të ndodhë në datën 11 Dhjetor. Nuk do të ketë Kuvend, por një miting ku mund të ketë demokratë të çoroditur. Është trekëndëshi i Bermudës që kërkon të përçajë PD-në” – tha Lulzim Basha.

I pyetur nëse ekziston mundësia që ai të dorëhiqet dhe t’i hapet rrugë një zgjedhjeje të re në PD, Basha tha:

“Unë nuk jam njeri konfliktual. Unë u zgjodha vetëm pak muaj më parë. Asnjë rrethanë nuk ka ndryshuar gjer atëherë përveç pezullimit të Sali Berishës nga Grupi Parlamentar. Ai e shkeli zotimin e tij se nuk do ta përfshinte PD-në në betejën e tij me SHBA. Kamuflimi që i bën përmes shpifjeve do të marrë fund në 18 dhjetor”.

