Deputeti i Partisë Demokratike Edmond Spaho ka deklaruar se Kuvendi Kombëtar do të mblidhet me 11 Dhjetor. Në një intervistë për Ora News, Spaho ka thënë se vendimet që janë marrë nga Kuvendi Kombëtar nuk mund të hidhen poshtë nga kryetari i PD-së dhe as nga askush tjetër.

Spaho: Në statutin e PD thuhet qartë se organi më i lartë vendimarrës në PD është Kuvendi Kombëtar. Kjo do të thotë se asnjë tjetër nuk mund të hedh poshtë vendimet e Kuvendit. Të jeni të sigurt që Kuvendi do të mblidhet. PD kaloi një tronditje të madhe me zgjedhjet e 25 Prillit,pasi prisnim që të ishimnë puhstet dhe mbetëm në opozitë. Fokusi menjëherë pas zgjedhjeve të 25 Prillit ka qenë që në të dokumentojmë dhe të paraqesim masakrën zgjedhore, por në fakt kjo nuk ndodhi. As analizë nuk u bë dhe as fakte nuk u mblodhën. Mo prit që të bëhet ndonjë gjë dhe do I shërbejë zgjedhjeve. SPAK nuk ka hetuar patronazhistët, blerjen e votës. Vendimi për Berishën ishte personal.

Ai gjithashtu ka thënë se Basha me vendimin për përjashtimin e Berishës nga Grupi Parlamentar të PD-së, i ka hedhur poshtë të gjitha kontributet që ka bërë për atë parti

Spaho: Berisha ka influencë dhe respekt në PD. Kemi fituar 4 palë zgjedhje me Berishën në 20 vite që ai e ka drejtuar PD. Nuk mund ta përzësh në një mënyrë poshtëruese. I hodhi poshtë të gjithë kontributin politik, arritjet. Largohet historia e PD. Sikurse largojmë Berishën hedhim poshtë edhe PD. Pak rëndësi ka vullneti i Bashës dhe ato njerëz që kanë ngelur tek selia, e rëndësishme është se cili është vullneti i shumicës të PD.

Saho në fund ka komentuar gjithashtu edhe deklaratën e ambasadores amerikan Yuri Kim, nëse Berisha merr drejtimin e PD-së, ku tha se SHBA do të ndërpresë të gjitha marrëdhëniet më partinë. Demokrati tha se PD-ja është dhe do të mbetet parti proamerikane

Spaho: PD është krijuar si parti pro amerikane. Për 30 vite rrjesht e kemi ushtruar aktivitetin tonë si pro-amerikanët më të thekur në Ballkan. PD edhe në 30 vitet e ardhshme do mbeten pro-amerikane. Edhe marrëdhëniet me Berishën si kryetar partie do mbeten edhe me të mira sesa i ka sot PD.

g.kosovari