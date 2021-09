Banka e Shqipërisë parashikon se vala e shtrenjtimit të çmimeve që ka prekur çdo sektor të ekonomisë do të ndalet në 6-mujorin e parë të vitit që vjen. Faktorët kryesorë që kanë dhënë ndikim në rritjen e inflacionit janë dy sipas bankës:

Banka thotë se për sa kohë kjo rritje vjen si pasojë e një oferte të ulët për efektet që dha pandemia në izolim, edhe rritja e çmimeve do të jetë aftashkurtër.

“Kjo rritje nuk po vjen për arsye të kërkesës, por nga problemi i ofertës. Për arsye të ndryshme, prodhuesit kanë patur vështirësi në nxjerren e mallrave në tregje. Për sa kohë është goditje ofertë, pra fenomen afatshkurtër, edhe rritja e çmimeve do të jetë një fenemon jo afatgjatë. Projeksionet janë që në 2022 do të ketë një normalizim dhe një sheshim të çmimeve në tregjet botërore. Përcjellja e saj në tregun vendas do të kërkojë kohë, do të vijojë edhe disa muaj.”