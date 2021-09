Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Komuniteti Rajonal i Transportit dhe Autoriteti Portual Durrës, organizuan Konferencën Rajonale të Transportit Detar, në kuadër edhe të Ditës Botërore të Detarisë, me pjesëmarrjen e Ministrave nga vendet e rajonit, drejtues nga Komisioni Europian, përfaqësues nga Organizata Botërorë Detare, Organizata Europiane e Porteve, si dhe përfaqësues nga portet kryesore të Detit Adriatik.

Në fjalën hyrëse, drejtori i Autoritetit Portual Durrës, Pirro Vengu, e vuri theksin tek bashkëpunimi mes vendeve duke nënvizuar se situata ndërkombëtare tregtare krijon nevojën për një gatishmëri më të madhe të porteve të Adriatikut për të shërbyer si nyje logjistike për tregun Europian.

“Shqipëria, si vend i NATO-s dhe në pritje të negociatave për anëtarësim në BE, përmes investimeve në infrastrukturën portuale dhe detare synon të luaj rolin e saj për një transport detar më të sigurt, për një industri detare burim zhvillimi ekonomik të qëndrueshëm dhe për rritjen e kapaciteteve të institucioneve shtetërore dhe kompanive private në administrimin e detit dhe burimeve natyrore detare”, deklaroi Vengu.

Për ministren Belinda Balluku ka disa arsye përse zhvillimi i infrastrukturës detare dhe portuale mund të konsiderohet strategjik për Bashkimin Europian dhe për rajonin tonë. Portet janë investime afatgjata që sigurojnë rikthim të këtij investimi, u shpreh Balluku, duke shtuar se ato janë gjenerues punësimi, si dhe nyje sigurie ku veprojnë agjencitë ligjzbatuese. Qeveria Shqiptare ka një sërë projektesh për zhvillimin e këtij sektori të cilat shtrihen nga porti i Sarandës dhe deri në atë të Shëngjinit.

“Projekti jonë më ambicioz e sheh portin aktual të Durrësit tërësisht të ridimensionuar, ku do të zhvillohet një superstrukturë e kompletuar, me një marinë jahtesh, infrastrukturë turistike dhe komplekse rezidenciale, që do ta pozicionojnë Shqipërinë në hartën e turizmit elitar në Mesdhe. Vlorës gjithashtu do t’i japim një port të ri tregtar në zonën industriale të Triportit. Pra një port të integruar tregtar dhe një port të integruar peshkimi, për të çliruar qytetin nga trafiku, nga ndotja ambientale dhe ajo akustike dhe për t’i dhënë mundësi njërit prej qyteteve më të bukura të Shqipërisë që t’i zgjatet lungomarja. Po përgatisim projekte për të rindërtuar plotësisht portin e Sarandës dhe të Shëngjinit gjithashtu, me të gjithë komponentët tregtarë dhe turistikë, për të mbuluar kështu të gjithë vijën bregdetare me infrastrukturën e duhur, të aftë për të akomoduar të gjithë llojet e shërbimeve komerciale dhe turistike”, u shpreh Balluku.

Të gjitha këto projekte nuk kanë vetëm karakter kombëtar, por i shërbejnë të gjithë rajonit si nga pikëpamja tregtare e logjistike, por edhe nga ajo turistike. Ministrja Balluku nënvizoi gjithashtu se sot vendet e rajonit kanë një mori projektesh të maturuara, të cilat meritojnë mbështetje.

“Asnjë zhvillim infrastrukturor e veçanërisht detar nuk ka impakt të izoluar, ndaj bashkëpunimi mes nesh ka një rol shumë të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik të ndërsjelltë të vendeve tona dhe ne së bashku duhet të punojmë, sigurisht me mbështetjen e Bashkimit Europian, për të përthithur sa më shumë investime jo domosdoshmërish vetëm në sektorin detar drejtpërdrejtë, por edhe në sektor të tjerë të cilët mbështesin dhe nxisin në mënyrë të ndërsjelltë sektorin detar”, deklaroi ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë.

Gjatë konferencës, Komuniteti Rajonal i Transportit prezantoi edhe “Planin e Veprimit për Transportin Detar”, një punë e përbashkët mes vendeve të Bashkimin Europian dhe vendeve të rajonit.

