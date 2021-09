Një avokat amerikan nga Karolina Jugore, Alex Murdaugh organizoi vrasjen e tij me qëllim që i biri të përfitonte 10 milionë dollarë nga sigurimi jetësor, thonë hetuesit.

Divizioni për Sundimin e Ligjit në Karolinën Jugore konfirmoi të martën se një bashkëpunëtor i dyshuar në këtë skemë është arrestuar, pasi Murdaugh pranoi se ka bërë përpjekje që të bëjë vetëvrasje me ndihmën e një vrasësi, shkruan Daily Mail.

Curtis Edward Smith, 61 vjeç, u arrestua nën akuzën për asistim në vetëvrasje, sulm, posedim të armës, mashtrim me kompani të sigurimeve dhe komplot për të kryer mashtrim me kompani sigurimesh.

“Z. Murdaugh ofroi një deklaratë në Divizion duke e pranuar skemën, sipas së cilës Smith do ta vriste atë me qëllim që i biri të përfitonte nga sigurimi jetësor me vlerë përafërsisht dhjetë milionë dollarë”, thuhet në deklaratën e organeve të sundimit të ligjit.

/b.h