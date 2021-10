Avokati Saimir Visha u shpreh se çdo ndërhyrje e ndërkombëtarëve për ndryshimin e Kushtetutës është e gabuar.

Ai tha se nëse do të kërkohet të zgjatet afati i Komisionit të Pavarur i Kualifikimit, atëherë do të thotë se nuk kemi besim tek Këshilli i Lartë i Prokurorisë dhe Këshilli i Lartë Gjyqësor.

“Nëse do të heshtim do të heshtim përballë një argumenti se duhet një ndryshim kushtetuese dhe çdo 2-3 vjet që nuk ka ndodhur asnjëherë në një vend të BE, jemi vetmi vend që ndërhyjmë kaq shpesh. Ne duhet të dëgjojmë ekspertët, përse ata arritën në këtë pikë ku nuk përmbushën vetingun për 700 subjekteve. Cila është arsye sepse i patën të gjitha mundësitë për 5 vjet e gjysmë. Parlamenti kërkon zgjatje me 2 vjet e gjysmë. Po nëse sërish nuk i përmbushin?”, tha avokati Visha për Euro News Albania.