Astrologe Meri bën të ditur se do jemi në një periudhë me shumë ndikime planetare dhe shenjat e horoskopit do të kenë vështirësi.

Dashi

E keni per detyre te gjeni njerzit qe ju kane dhene dashuri dhe te ekuilibroheni ne nje pune apo marrdhenie Nje sjellje egoiste mund tju conte ne ndarje apo ne humbje si ne bashkepunim ashtu edhe ne cift

Demi

Personin nikoqir dhe familjar qe perfaqesoni duhet ta fusni nje here ne shpirtin tuaj pastaj ta shisni ne pazar apo ne marrdhenie pune apo shoqerore

Binjaket

Do kerkoni personin e zemeres me qiri ne dore por ndoshta edhe si rrugetim ne shkretetirem qe keni krijuar rreth vetes Kjo fund jave do ju tregoj rrugen drejt njerzve qe dicka e rendesishme ju bashkon

Gaforrja

Nese shtepia juaj apo vendi juaj nuk e ka begatine apo pjellorine qe te mbahet ne kembe e te perparoj ,kjo do te thote qe keni kapur per dore njerzit e gabuar

Luani

Jeni ne fazen ku prisni qe te celin vezet e pinguinit Ju ne kete rast do kuptoni se e drejta per te gezuar te ardhmen apo pasardhesit i takon atij qe kujdeset mbi cdo gje te brishte qe bashkon njerzit

Virgjeresha

Ndjesia e pjellorise duket si e keqkuptuar ne shenjen tuaj por ne thelb mund te lind aty ku nuk e prisni dhe me njerzit e duhur apo bashkepunimet e duhura .Kjo fundjave ju rregullon booshtin e rrotullimit te sakte

Peshorja

Jeni lideri i nje inisiative qe po ju terheq ne menyre te tille qe ju si kundershtoni dot .Keni fat te gjeni partnerin e duhur qe ju bashkon jeta por edhe bashkepunimin e duhur

Akrepi

Ka nje pike cuditese qe do ju duhet ta zgjidhni kete fundjave pasi do ndesheni me nje situate ku do kuptoni qe zoti apo zonja e luftes suaj nuk eshte perdorur per te fituar dashurine apo te drejten Pra i keni lene tu ndryshken armaturat

Shigjetari

Kohe te veshtira per ju per te luftuar apo rrezikuar Kjo fundjave do ju jap mundesi te kerkoni me shume nga jeta qe te arrini te siguroheni se dashuria dhe begatia vijne se bashku

Bricjapi

Pas nje burri te forte qendron nje grua e forte Sot do kuptoni qe ajo qe ju bashkon ne cift apo ne nje marrdhenie te rendesishme pune eshte mbeshtetja e dukshme dhe e padukshme qe keni marre

Ujori

Nese do keni nje ide te re keto dite ajo do jete pjellore dhe luftarake ,njelloj si nje asteroid qe hodhi faren e jetes ne toke apo si nje komete e ndritshme

Peshqit

Detyrimet tuaja shpirteror edhe ekonomike apo pergjegjesit do i kaloni tek nje person qe e ndjeni me te forte se vetja apo qe mban me shume se ju Mund te jete gruaja apo burri juaj ose nje femer e dashur