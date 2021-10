Asnjëri nga katër drejtorët e përgjithshëm të Policisë së Shtetit mbas 2013-ës nuk e përfundoi mandatin pesë vjeçar në krye të uniformave blu.

Që të katërt të larguar përmes dorëheqjes së heshtur sapo tensionet dhe diskutimet janë mbyllur.

E tillë është edhe dorëheqja e Ardi Veliut, kryepolic nga 2018 deri në 5 tetor 2021.

Me një letër kërkese për tu dorëhequr, e bërë publike nga kryeministri, Veliu premton se nuk do kërkojë mandat tjetër të dytë, ndonëse ai nuk arriti ta mbyllë dot as të parin që i mbaronte në shkurt 2023.

I pari ishte Artan Didi

Oficeri I karrierës Artan Didi, i njohur si një nga më të mirët e Renea-s për shkak të një operacioni për kapjen e një terroristi, kishte lënë policinë gjatë vitit 2005, atëherë kur si kryeministër ishte Sali Berisha.

Ai u rikthye për tu emëruar në krye të policisë së shtetit, menjëherë mbas dorëheqjes së Hysni Burgaj dhe e mbajti këtë detyrë nga tetori 2013 deri në 31 mars 2015. Ai dorëzoi kapelen e kryepolicit përmes një letre ku njoftonte dorëheqjen, pa u shuar ende zhurmat për mos ekzekutimin e urdhër arrestit për Mark Frrokun, një shkresë që u harrua në tavolinat e Policisë së Shtetit.

Për këtë skandal pati një përplasje me ish kreun e Interpol Artan Bajraktari, me seli në Tiranë, ndërkohë që Didi më jetëshkurtri në këtë detyrë me vetëm dy vite si kryepolic u largua në SHBA.

Me dorëheqje u largua edhe Haki Çako, një oficer policie që kishte prekur disa komisariate dhe së fundmi edhe drejtor i policisë së Lazaratit që siç duket spikati gjatë rënies së këtij fshati dhe mori stafetën në prill 2015 deri në janar 2018, ku u lirua mbas dorëheqjes kur ministër i Brendshëm ishte Fatmir Xhafaj. 54 vjeçari nga Lushnja u përfol dhe u vendos nën hetim për skandalin e Imsi Catcher, një hetim që përfundoi në gjykatë dhe dërgoi disa oficerë, njëri prej të cilëve sipas burimeve të Gazetasi.al më vonë u largua për azil politik në Kanada.

Çako u zëvendësua për një periudhë tranzitore nga Rebani Jaupaj që qëndroi i komanduar derisa me propozim të Xhafës, mori drejtimin e policisë shqiptare Ardi Veliu, që ishte kataplutuar nga policia rrugore, në krye të policisë më të madhe në vend atë të kryeqytetit dhe më pas ju vendosën spaletat e Drejtorit të Përgjithshëm të policisë.

Por edhe për Ardi Veliun, aktualisht 49 vjeç emërimi zgjati nga 2018 deri në fillim të tetorit, që siç kuptohet ka qenë muaj i vështirë për mjaft kryepolicë të tjerë. Por largimi i tij nuk ndodhi gjatë asnjërit prej skandaleve si vrasja e Klodian Rashës, protestat e dhunshme që vetë ai i përmendte në letrën e diskutuar, apo edhe akuzave me nënën e një të mituri i cili u shoqërua dhunshëm gjatë kufizimeve të lëvizjeve nga pandemia COVID19./Si

g.kosovari