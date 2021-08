Cristiano Ronaldo është zyrtarisht i Manchester United. Portugezi do të rikthehet në “Old Trafford” pas 12 vitesh.

Klubi i Manchester njofton se ka arritur marrëveshjen me Juventus dhe tani priten vetëm detajet e fundit.

Më në fund përfundon dhe maratona e negociatave për transferimin e portugezit. Në fillim ishte PSG, më pas Manchester City, por United ka mposhtur konkurrencën e dy klubeve të drejtuara nga sheikë për të rikthyer Ronaldon aty ku u bë i famshëm, në ”Teatrin e Ëndrrave”.

Pasi portugez u largua nga Torino me një aeroplan privat që u ngrit nga aeroporti i Caselle rreth orës 14.30, duke u nisur për në Lisbonë ku do të kryej edhe vizitat mjeksore për skuadrën e tij të re.

Sipas informacioneve nga Italia, United do t’i paguajë Juves 21.4 milionë paund tarifën që ata donin nga City, me një kontratë dyvjeçare në dispozicion për Ronaldon me rreth 480,000 paund në javë për portugezin.

Sipas Manchester Evening News, United i ofroi Ronaldos një kontratë të premten në mëngjes pas një ndërhyrje të vonë nga ish -shefi i United Sir Alex Ferguson, i cili foli në telefon me Ronaldon për planet në lidhje me të ardhmen e tij.

g.kosovari