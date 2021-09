Njëmbëdhjetë persona janë vënë në pranga për vepra të ndryshme penale në kryeqytet. Bëhet e ditur se në flagrancë është arrestuar një 29-vjeçar me iniciale S. B., 29 vjeç, pasi gjatë kontrollit të mjetit të tij, iu gjet dhe sekuestrua një dorezë metalike.

Kurse, Policia Kufitare në bashkëpunim me Specialistët për Krimet në Komisariatin e Policisë Nr.1 ndaluan E. O., 45 vjeç, sepse Gjykata e Shkallës së Parë Tiranë, e ka dënuar me 3 muaj burgim, për veprën penale “Përdorimin me keqdashje i thirrjeve telefonike”.

Specialistët e Qarkullimit Rrugor arrestuan: O. Xh., 30 vjeç, D. Ç., 33 vjeç, G. Ç., 53 vjeç, R. O., 26 vjeç, E. D., 44 vjeç, P. K., 50 vjeç, A. I., 61 vjeç dhe S. K., 27 vjeç, pasi u kapën duke drejtuar mjetet përkatëse në gjendje të dehur.