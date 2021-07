Pamje nga shkembi

ARABIA SAUDITE– Një mbishkrim i rëndësishëm është gjetur në Arabinë Saudite kohët e fundit i cili merr rëndësi historike pasi mund të hedhë dritë mbi lidhjet e lashta dhe lidhjet historike midis Gadishullit Arabik dhe fqinjëve të tij të lashtë të Mesopotamisë.

Një shkëmb i gdhendur i zbuluar në rajonin verior të Al Hail të Arabisë-Saudite ka bërë që të identifikohet mbreti i fundit babilonas. Para Perandorit, katër simbole të hënës, diellit, gjarprit dhe luleve qëndrojnë pezull përreth.

Sipas mediave shkëmbi daton që 2.550 vite më parë dhe mbishkrimi përshkruan mbretin Nabonidus. Ekspertët dhe studiuesit mendojnë se këto imazhe janë të një rëndësie fetare.

Për më shumë bëhu pjesë e grupit më viral në Facebook, Dosja.al

3 / 3 Pamje nga shkembi

Ekzistojnë një numër pikturash murale që përshkruajnë mbretin Nabondius, disa prej të cilave duken shumë të ngjashme me gdhendjen e zbuluar kohët e fundit. Edhe pse studiuesit po deshifrojnë kuptimin e simboleve, disa sugjerojnë se ato mund të lidhen me hyjnitë në panteonin Mesopotamian, që përfaqësojnë yllin e Ishtarit, diskun me krahë të perëndisë së diellit Shamash dhe hënën e hyjnisë Sin, një perëndi e favorizuar nga mbreti Nabonidus.

(dosja.al)