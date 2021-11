Nga Altin Sulçe

Komentatori kosovar Andi Lokaj ka derdhur helmin e radhës ndaj Shqipërisë. Këtë e bëri me një postim befasues pas fitores së Kosovës 2-1 përballë ekipit tonë kuqezi. Andin Lokaj u tall dhe ironizoi futbollistët e Shqipërisë, dhe për këtë ish-kapiteni kuqezi Lorik Cana reagoi menjëherë duke i thënë: “Ti je një palaço”, nga ana tjetër efekti domino erdhi edhe nga grupimi i tifozëve Plisat, që e shpallin “non-grata”

Por deklarata e Lokajt nuk ishte rrufe në qiell të pastër dhe në të shkuarën është shquar për prononcime helmuese. “Nuk e dua Shqipërinë o vëlla, Kosova është vendi im”. Lokaj një ish-aktor në profesion, ka degjeneruar në rolin e tij të komentatorit, duke qenë në pozicion të dukshëm jashtë loje dhe duke prodhuar portretin e pështirë të një njeriu përçarës.

Aktori dhe komentatori janë dy profesione te ndryshme, gjë që Lokaj i ka ngatërruar keqazi. Roli i opinionistit qoftë në rrjetet sociale, është luajtur totalisht gabim, me disa komente delikate që për hir të së vërtetës kur je person publik domosdoshmërisht kërkojnë nivel profesional, patriotik, human dhe historik.

Ish-aktori Lokaj ofendon me një fjalor rruge kundërshtarët, që në këtë rast për ironi të fatit është ekipi ynë kombëtar, që buron nga i njëjti komb. Ky lloj vreri është i papranueshëm për as një kundërshtar, as për serbët, as për greket, as për San Marinon.

Këto rreshta nuk mund t’i shkruaj një profesionist dhe të rrëshqasë në një degradimin të tillë, sepse sporti bashkon njerëzit dhe nuk i ndan ata. Në postimin e tij duket qartë niveli i ulët intelektual, dy fjali të thjeshta, dhe shumë gabime drejtshkrimore, që lënë shumë për të dëshiruar si në gramatikë dhe në sintaksë.

Por edhe në varfërinë e madhe gjuhësore, filxhani i helmit prevalon. Mos harro Andin, je komentator i RTK, dhe nuk përfaqëson vetëm veten, por edhe shumë të tjerë. Meqë ra fjala për RTK, duket përshëndetur lëvizja e fundit. Institucioni ka reaguar me një deklaratë zyrtare, ku theksohet se do të merren masa ndaj komentatorit për deklaratat e tij.