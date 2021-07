Kosova arriti sukses historik në Lojërat Olimpike duke fituar medalje ari në stilin e xhudos me sportisten Distria Krasniqi.

Sportistët shqiptarë nuk po sjellin rezultate të mira teksa tashmë janë eliminuar 3 prej tyre, Matvei Petrov, Indrit Cullhaj dhe Manuela Delilaj.

Për këtë ka reaguar dhe ish-futbollisti i Kombëtares, Andi Lila i cili mban detyrën e Kreut të Shoqatës së Futbollistëve dhe njëkohësisht koordinator për sportin pranë Partisë Demokratike.

Në një status në ‘’Facebook’’, Lila akuzoi drejtpërdrejt KOKSH-in duke e cilësuar si dështim total politikën e ndjekur për sportistët.

Postimi i Andi Lilës:

Urime Kosova urime Distria Krasniqi për medaljen e artë na bëre shumë krenar

Po Shqipëria?

Sa për dijeni Komiteti Olimpik Shqiptar ka një buxhet 900 mijë € në vit! Sa rezultate kemi marrë?

Shqipëria 109 vite shtet e dini sa medalje ari në olimpiadë ka? Zero medalje.

Kosova 13 vjet shtet e dini sa medalje ari olimpike ka? 2 medalje.

Jemi të një gjaku por jo të një mentaliteti.

Shteti Shqiptar ka dështuar totalisht në politikat sportive që ka ndjekur.

KOKSh ka dështuar në mënyrë spektakolare në organizimin e sportit në Shqiperi,aq më keq akuzohet për shpërdorime fondesh dhe korrupsion (që do i shkojmë deri në fund kësaj çështje).

Sportistët tanë që kanë fituar medalje në kampionatet botërore dhe europiane enden nëpër gjykata të marrin shpërblimin e merituar.

Me zemër uroj që Brikeni,Luiza,Erkandi,Izmiri e gjithë të tjerët të fitojnë medalje në olimpiadën e Tokyos dhe të na bëjnë krenarë, nëse do ktheheni me medalje do dali kryeministri t’ju presi në aeroport me buqeta lulesh, në këtë moment duhet të kujtoni Ilir Sulin.