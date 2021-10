Kryeministri Edi Rama do të mbledhë sot pasdite në selinë rozë drejtuesit e 12 qarqeve të vendit.

Gazetari Ergys Gjençaj bën me dije për “News 24” se takimi do të jetë i fokusuar në analizën e zgjedhjeve të 35 prillit. Drejtuesit do të përgatisin një raport mbi analizën e bërë dhe pritet që edhe kryeministri të japë porositë e tij.

“PS i ka dhënë një rëndësi të veçantë analizës zgjedhore në të cilën janë fokusuar edhe drejtuesit e qarqever. Do të ketë një raport për këtë analizë për t’u përgatitur për zgjedhjet e ardhshme. Pritet që Edi Rama të japë porositë për sa i përket punës organizative të 12 qarqeve”- tha ai.

/b.h