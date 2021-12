Akuza e Ristanit nga Korça: PS-ja mbushi Kuvendin e Bashës

“Një votim që filloi prej mëngjesit, me procedura të sakta, komision që ka drejtuar më së miri ditën e votimit, dhe tashmë që po përpilojnë procesverbalet për të nxjerrë rezultatin. Së pari nuk mund ta quajmë Kuvend jo për arsye tjetër, por ai i datës 11 dhjetor anuloi me vendim, vendimin e kryesisë për mbajtjen e atij më datë 18. Nuk dua të them që salla ishte e mbushur me punonjës Call Center, nuk mund të them që ishte e mbushur me studentë universitetesh dhe nuk dua them që kishte të shtyrë nga PS-ja për ta mbushur atë sallë pra duke mos i thënë të gjitha këto, ishte një sallë që mban 2 mijë vetë. Nuk është një kuorum i nevojshëm për të mbajtur atë Kuvend. Në Kuvendin e datës 11 u vendos shkarkimi i Bashës, i kryesisë së PD. Sot u ratifikua vendimi i Kuvendit, duhet të presim rezultatin. Nëse referendumi do ta ketë ratifikuar, mbyllet historia e Bashës në krye të PD. Do kemi një periudhë tranzitore të drejtimit të partisë dhe Kuvendi pasardhës do mblidhet nga marsi. Do fillojë organizimi i partisë nga baza që të riformatohet Kuvendi i ardhshëm.”-tha Ristani.