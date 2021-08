Një aksident me makinë ka ndodhur sot te Rruga e Kavajës në Tiranë, pranë “21 Dhjetorit”.

Burime bejne me dije se nje person i cili po udhëtonte me biçikletë ka mbetur i lënduar pasi u përplas nga një automjet dhe është derguar me urgjence drejt spitalit dhe se gjendja e tij shendetesore është stabilizuar.

Nuk bëhet i ditur identiteti i personit të aksidentuar, ndërsa makina e përfshirë në aksident mban targën AA693PF.

/b.h