Një aksident me tre të lënduar ka ndodhur këtë paradite në Rreshen. Burmet thanë se dy automjete janë përplasur dhe për pasojë tre persona kanë marrë mbetur të plagosur.

Mësohet se të plagosurit janë nisur për në spitalin e Traumës në kryeqytet.

Ndërkohë forcat zjarrfikëse kanë bërë të mundur nxjerrjen e trupave të bllokuar në automjetin e aksidentuar.

Aksidenti ka ndodhur në hyrje të Rreshenit, ku mjetet janë përplasur kokë më kokë.

Policia ka nisur hetimet për shkaqet e aksidentit.

Informacion paraprak

Në afërsi të një karburanti, në Mirditë, automjeti me drejtues shtetasin F.M., është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin P.Gj., ku si pasojë e përplasjes kanë marrë dëmtime dhe janë transportuar në spitalin e Traumës, Tiranë shtetasit P.P., dhe L.P., të cilët ishin pasagjerë në mjetin me drejtues shtetasin P.Gj.

Drejtuesit e mjeteve janë shoqëruar në Komisariatin e Policisë Mirditë, për veprime të mëtejshme.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e plotë të shkakut dhe rrethanave të ngjarjes.

g.kosovari