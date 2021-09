Tre efektivë të policisë së Kukësit janë plagosur mbrëmjen e sotme si pasojë e një aksidenti.

Nga informacionet e para mësohet se rreth orës 20:10 në aksin rrugor Milot-Morinë në afërsi të një karburanti një makinë me drejtues një 35-vjeçar me inicialet E.A., banues në Angli është përplasur me automjetin e policisë tip “Ford”.

Si pasojë e aksidentit janë plagosur lehtë 3 punonjës policie të Kukësit, të cilët po marrin mjekim në spitalin e Mirditës.

Grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë Lezhë, po kryejnë veprimet hetimore për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.

g.kosovari