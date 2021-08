Një tjetër aksident është regjistruar këtë mbrëmje në aksin rrugor Milot-Morinë.

Dy makina janë përplasur dhe si pasojë kanë marrë dëmtime drejtuesi i mjetit G.R., dhe pasagjeri në këtë mjet E.R., 34 vjeç, të cilët janë transportuar në spitalin e Traumës në Tiranë dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën.

“Në aksin rrugor Milot-Morinë, automjeti me drejtues shtetasin K.Ll., 31 vjeç është përplasur me automjetin me drejtues shtetasi G.R., 23 vjeç, ku si pasojë e përplasjes kanë marrë dëmtime drejtuesi i mjetit shtetasi G.R., dhe pasagjeri në këtë mjet shtetasi E.R., 34 vjeç, të cilët janë transportuar në spitalin e Traumës, Tiranë dhe ndodhën nën kujdesin mjekësor, pa probleme për jetën”, thotë policia.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e plotë të shkakut dhe rrethanave të ngjarjes.

/b.h