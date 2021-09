Një 55-vjeçare ka mbetur e plagosur në Mirditë mëngjesin e sotëm si pasojë e një aksidenti.

Me një njoftim për mediat, Policia bën me dije se aksidenti u regjistrua në një rrugë dytësore në Mirditë, ku një 59-vjeçar me inicialet F. Ll., duke drejtuar mjetin tip “Benz”, ka humbur kontrollin e mjetit dhe ka dalë nga rruga.

Për pasojë u plagos 55-vjeçarja, pasagjere, e cila u dërgua në Spitalin e Traumës Tiranë, ku ndodhet nën kujdesin e mjekëve.

Policia vuri në pranga shoferin, ndërsa kanë nisur hetimet për të zbardhur shkaqet e aksidentit.

