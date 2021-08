Një aksident i rëndë është shënuar të shtunën në darkë në zonën e Lungomares në Vlorë.

Në aksident janë përfshirë dy mjete, ku një makinë ka goditur në lëvizje një motor, duke e nxjerr jashtë rruge.

Drejtuesi i motorit është dërguar me urgjencë në spitalin e Vlorës, ndërsa ende nuk është bërë me dije asnjë detaj në lidhje me gjendjen e tij shëndetësore.

Mësohet se makina drejtohej nga një femër.

Policia ka shkuar në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit.

g.kosovari