Ardian Leka, babai i 23 vjeçares Brisilda Sadushi, nënë e dy fëmijëve të mitur që humbi jetën pas një ndërhyrje në spital, është ende i tronditur ndërsa mbetet ende në përgjigje te ekspertizës së shkakut të vdekjes. Leka tregon momentet e para kur mori vesh për lajmin e hidhur, teksa thekson se e bija nuk i ishte ankuar asnjëherë për probleme me shëndetin.

“Unë isha në Greqi, më lajmëroi vëllai. Nisa para dhe po prisja telefonatën nga vëllai. Ai më tha çupa mbaroi, nuk ja dola dot operacionit. Unë kam folur me vajzën përpara dhe nuk mu ankua që kishte ndonjë problem shëndetësor. Nuk më është ankuar kurrë nga shëndeti. Vajza jetonte me bashkëshortin, kam marrë vesh që ishte pak dhunues, por jo aq problematik. Nuk besoj që t’i ketë ndodhur gjë nga dhuna”, tha ai.

Ardian Leka thotë se ka kërkuar të takojë mjekun për të mësuar më shumë për shkaqet që çuan drejt vdekjes vajzën e tij, por shton se ende nuk ka marrë një përgjigje. Në pritje të ekspertizës, ai heziton të hedhë akuza në drejtim të mjekëve, por thekson se pasi të marrë përgjigje, çështjen do ta ndjekë deri në fund.

“Shkova të takoja mjekun, por asgjë. Ekspertiza nuk ka dalë akoma, pres përgjigje. Unë pres përgjigje, pastaj do flas, unë do ta dija nëse do kishte kryer abort. Do ta ndjek deri në fund këtë çështje”, thekson ai.