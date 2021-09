Një vajzë 15-vjeçare e përdhunuar në det para mijëra njerëzve ka thënë se sprova e tmerrshme e ka lënë atë të “frikësuar dhe të pambrojtur”.

Viktima adoleshente ishte duke luajtur në ujë me miqtë e saj kur një i ri e mori në thellësi të ujit dhe e përdhunoi. Ajo tha se pavarësisht se kishte turma njerëzish në det në atë kohë, ajo ishte e pafuqishme për të vepruar ndërsa i riu e përdhunoi nën ujë.

Viktima e traumatizuar tha se ajo i shpëtoi sulmuesit të saj, një burrë aziatik, kur një nga miqtë e tij iu afrua atyre. Policia është ende në kërkim të këtij autori dhe kërkon ndihmë nga dëshmitarët që ishin në Bournemouth, Angli ditën kur ndodhi ngjarja.

Në një deklaratë viktima tha se ajo kishte vizituar plazhin me miqtë në atë që ishte dita më e nxehtë e vitit.

“Ne e kaluam ditën duke u qetësuar dhe duke bërë banjë dielli. Ishte rreth orës 4 pasdite kur hymë në ujë me miqtë e mi dhe nisëm të luanim me një top. Por papritur topi iku te një djalë dhe e pyeta “a mund të ma kthesh topin” dhe ai më tha jo. Unë iu afrova dhe e pyeta përsëri ai ma dha mua dhe unë ia hodha mikut tim. Ai filloi të më fliste dhe të më prekte në krah në të njëjtën kohë një burrë tjetër po shqetësonte mikun tim dhe ai doli nga deti. Unë isha vetëm tani dhe ai filloi të më shtynte në ujë të thellë dhe unë nuk mund t’i ndjeja këmbët e mia në fund të detit. Atëherë ai filloi të më prekte. Askush nuk mund të shihte se çfarë po ndodhte dhe ai më përdhunoi. Që kur ndodhi unë kam ndryshuar shumë nuk mund të përballoj daljen jashtë dhe ndihem e frikësuar. Unë jam aq e frikësuar sa njerëzit do të më gjykojnë për atë që ka ndodhur. Unë nuk e kërkova këtë u përpoqa ta ndaloja, por nuk munda”, tha ajo.

/b.h