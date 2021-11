Afrimiteti i Donaldit me Beatrix, me puthje e përqafime, duket se e ka zemëruar Bora Zemanin. Në përvjetorin me Donaldin, Bora mori si dhuratë një varse të cilën e ka mbajtur publikisht në emision.

Por në puntatën e djeshme të Për’puthen duket se ajo e kishte hequr. Pas të gjitha ngjarjeve ka reaguar edhe ish-konkurrenti i Për’puthen, Atdhe Xharavina.

Ai ka ndarë një foto nga palestra me një varëse, për të cilën pyet ndjekësit nëse duhet ta heqë apo ta mbajë. Edhe pse nuk ka përmednur emra, është e qartë se ky postim ka qenë një ironi për Bora Zemanin.