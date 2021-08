Kancelarja gjermane tha se Talibanët do të kontrollojnë largimet nga vendi. Kina dhe Rusia shqyrtojnë kontakte me Talibanët.

Kancelarja gjermane Angela Merkel tha se Afganistani është duke kaluar “orë të dhimbshme”, në një kohë kur qeveria gjermane po përpiqet të nxjerrë sa më shpejt nga vendi qytetarët e saj, anëtarët e familjeve të tyre dhe punonjësit lokalë.

Sipas burimeve të dpa, Merkel theksoi në një takim me kristjandemokratët (CDU) të hënën se Gjermania po mbështetej te trupat e SHBA që mbajnë kontrollin e aeroportit në Kabul për të mundësuar evakuimin.

Ajo tha se Gjermania do të mbështesë vendet fqinje Afganistanin dhe në rajonin më të gjerë, po t’u duhet të përballen me një fluks të pritshëm të refugjatëve. Por talibanët do të kontrollojnë se kush do të ketë mundësinë të largohet nga vendi, tha Merkeli sipas burimeve.

Presion ndaj Bidenit në SHBA

Në SHBA, republikanët po e shtojnë presionin mbi Presidentin Biden pas ardhjes në pushtet të talibanëve islamikë në Afganistan.

Lideri i pakicës në Senat McConnell kritikoi se tërheqja e dështuar dhe evakuimi i furishëm i amerikanëve dhe punonjësve të ndihmës afgane ishte një dështim i turpshëm i udhëheqjes amerikane.

Shtetet e Bashkuara e kishin pasur mundësinë për ta shmangur katastrofën.

Republikania Cheney tha se Afganistani tani po tregon se çfarë do të ndodhë, po të tërhiqet Amerika nga bota. Aleatët e amerikanëve pyesin veten nëse mund të mbështeten ende te Shtetet e Bashkuara.

Përveç Bidenit, vajza e ish-nënpresidentit Cheney gjithashtu fajësoi ish-Presidentin Trump për situatën. Ishte Trumpi që dikur negocioi tërheqjen me talibanët.

Republikanë të tjerë të njohur paralajmëruan se ishte vetëm çështje kohe para se grupe terroriste si Al-Kaida të rishfaqeshin në Afganistan.

Bideni e ka mbrojtur tërheqjen nga Afganistani kohët e fundit. Një ose pesë vite të tjera të pranisë ushtarake nuk do të sillnin ndonjë ndryshim, tha ai në fundjavë.

Kina dhe Rusia shqyrtojnë kontakte me Talibanët

Qeveria kineze ka njoftuar për kontakte diplomatike me talebanët islamikë në Afganistan.

Ministria kineze e Punëve të Jashtme njoftoi në Pekin se është e gatshme të vendosë marrëdhënie miqësore me qeverinë e re.

Kina respekton “vullnetin dhe vendimin e popullit afgan”. Përfundimi i luftës dhe krijimi i paqes janë dëshira unanime e më shumë se 30 milionë afganëve dhe pritshmëria e përbashkët e bashkësisë ndërkombëtare dhe vendeve në rajon.

Qeveria ruse tha se nuk shihte asnjë nxitim për të njohur Talibanët. I dërguari special për Afganistanin, Kabulov, i tha transmetuesit Echo Moskwy se Kremlini do të monitoronte veprimet e islamistëve dhe më pas do të merrte një vendim.

Ambasadori rus në Kabul, Schirnow, nesër do të takohet fillimisht me një përfaqësues të Talibanëve./DW

/m.j