Shteti do të ketë më shumë punonjës vitin e ardhshëm. Fryrja e administratës vijon për disa vite me radhë ndërsa gjatë 2022 parashikohen 84 mijë e 82 punonjës ose 333 më shumë se në 2021.Numri i punonjësve buxhetore për vitin e ardhshëm rezulton të jetë më i lartë në 5 vitet e fundit. Që nga 2018 listës së personave që paguhen nga taksat e qytetarëve i janë shtuar 2 mijë e 329 punonjës.

Shtimi i punonjësve të administratës në këtë nivel vjen në një kohë kur në buxhet nuk parashikoheshin të shtoheshin më tepër se 200 punonjës mesatarisht në vit. Nga një vëzhgim i tabelës së shpërndarjes së punonjësve konstatohet se rritja më e madhe punonjësve është në ministrinë e jashtme me 43 punonjës më shumë. Ndërkohë më minimale janë shtesat në ministritë të cilat kanë më shumë nevojë duke marrë parasysh problemet me të cilat po përballet vendi si dhe pandeminë.

Në ministrinë e Shëndetësisë janë shtuar vetëm 21 punonjës. Ndërkohë në ministrinë e drejtësisë janë shtuar 17 persona më shumë .edhe institucioni I kryeministrisë do të ketë 10 persona më tepër staf nëse e krahasojmë me vitin 2021.Kjo fryrje e administratës vjen në një kohë krize ekonomike për Shqipërinë ndërsa borxhi publik ka rritur në nivele shumë të larta. Vitin e kaluar i cili ishte një vit elektoral për shkak të mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare, shtesa e punonjësve në administratë kapi nivele rekord me 1244 të tillë.

Numri i punonjësve në administratë në vite

2018 81.753

2019 82.120

2020 82.458

2021 83.703

2022 84.082

KRYEMINISTRIA

2021 177 punonjës

2022 187 punonjës

Ministria e Shëndetësisë

2021 4293 punonjës

2022 4313 punonjës

Ministra e Jashtme

2021 577 punonjës

2022 620 punonjës/m.j