Abu Dhabi do të lejojë jo myslimanët që të kurorëzohen. Kjo është e shkruar e zeza mbi të bardhë në dekretin e fundit të sundimtarit të Abu Dhabit.

Sipas dekretit të sundimtarit të Abu Dhabi, Sheikh Khalifa Zayed al-Nahajan, i cili është edhe presidenti i federatës së shtatë Emirateve të Emirateve të Bashkuara Arabe, ligji i ri mbulon martesën civile, shkurorëzimin, alimentacionin, kujdestarinë e përbashkët të fëmijëve, dëshminë e atësisë dhe trashëgimisë.

Qëllimi i ligjit është “të forcojë pozicionin dhe konkurrencën globale të Emirateve si një nga destinacionet më tërheqëse për talentet dhe njerëzit me aftësi”.

Një gjykatë e re për t’u marrë me çështjet e familjes jomuslimane do të krijohet në Abu Dhabi dhe të gjitha çështjet do të zgjidhen në arabisht dhe anglisht.

Emiratet e Bashkuara Arabe futën një sërë ndryshimesh legjislative në nivel federal vitin e kaluar, duke përfshirë dekriminalizimin e seksit paramartesor dhe konsumit të alkoolit, si dhe dispozitat e dënimeve të buta në rastet e “vrasjeve për nder” u shfuqizuan gjithashtu.

Ky shtet i Gjirit po kërkon të tërheqë investime të huaja nëpërmjet ndryshimeve ligjore dhe ta bëjë veten më të dëshirueshëm për qëndrim afatgjatë./m.j