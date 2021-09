Ish kryeministri Sali Berisha ka folur në një lidhje direkte me emisionin “Opinion” lidhur me vendimin e kreut të PD Lulzim Basha për përjashtimin ish kryeministrit nga grupi parlamentar i PD.

Berisha u shpreh i bindur se nesër do të shkojë në parlament, ndërsa theksoi se është më i motivuar se kurrë në mbrojtjen e pluralizmit.

Fevziu: Si do rrini në parlament, se grupi juaj s’ ju do, majtas nuk ju duan?Si do e ndjejë veten një politikan me 30 vite karrireë?

Berisha: Më të motivuar se kurrë në mbrojtjen e pluralizmit të vërtetë. Basha i dha një sheklmim të tmerrshëm pluralizmit të këtij vendi. E shndërroi në pluralizëm fasadë.

Fevziu: A je ndier i zhgenjyer që e mbështetët Lulzim Bashën për zgjedhjen e tij në krye të PD?

Berisha: Nuk e zgjodha, ua them 1000 herë, e zgjodhen anëtarët e PD, në një garë të hapur, por për vendimin e tij ai mendoi se i ka bërë goditjen më të rëndë vendit dhe partisë për intersa të veta. Do bëj gjithçka për rivendojen e sovranitetit të PD, rikthimin e saj në ato parime të cvilat i shkeloi sot.

/a.r