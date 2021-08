Nga Alfred Peza

Ata të paktët që vijojnë ende ta mbrojnë Sali Berishën publikisht, pas shpalljes “non grata” nga SHBA, e bazojnë atë tek fakti se ai është veçse një pensionist politik. Një njeri që ka tashmë tetë vjet që është larguar nga drejtimi i partisë dhe pushtetit. E se ai është thjeshtë një deputet që veç shkruan tek facebook-u i tij, e për rrjedhojë, nuk ka mundësi që ti bëjë dëm askujt në Shqipëri.

E para, nëse nuk është një fyerje inteligjence për shqiptarët, kjo është një tallje e gjithçkaje me SHBA, që nuk paska punë tjetër për të bërë në këtë botë veçse të meret me një pensionist të mbaruar!

E dyta, përse mediat e Tiranës kanë interes për një pensionist? Apo ngaqë ai ka qejf të mburret se vendimi i SHBA ndaj tij është një “hakmarrje politike për kundërshtimin e prerë të ndryshimit të kufijve të Kosovës, sipas projketit të Fondacionit të Shoqërisë së Hapur në Beograd”?!

E treta, nëse Sali Berisha është pensionist politik, nga i buron siguria kur deklaron se pavarësisht se në raste të ngjashme politikanë të tjerë nuk do jenë në Parlament në shtator, ai vetë do të futet?!

E katërta, nëse do të ishte një pensionist politik, ku i buron fuqia për të thënë se “Basha nuk mundet të bllokojë hyrjen e deputetit të votuar nga zgjedhësit”. Nga zgjedhësit kanë qenë votuar të gjithë ata që janë larguar nga Parlamenti me të njëjtin kriter që po kërkohet edhe mosfutja e tij. Sali Berisha nuk ka kandiduar si deputet i pavarur më 25 prill, por si kandidat i PD. Në listat e PD. Me siglën e PD. Kur në fletën e votimit, ishte shënuar emri i Kryetarit të partisë Lulzim Basha.

E fundit, një pensionist politik nuk mund të deklarojë se me mënyrën sesi u shpall “non grata” Sali Berisha, “mund të shkatërrohet çdo opozitë. Çdo opozitë kundërshtari u çon raporte por thotë se pavarësisht së janë gënjeshtra të marim sanksione”.

Këto nuk janë fjalët e një pensionisti por të një njeriu që e barazon veten me opozitën. Kush është ai pensionist politik që do të guxonte të fliste për takimin në SHQUP me Ambasadoren e SHBA Yuri Kim, në emër të Lulzim Bashës?! Të citonte në ligjëratë të drejtë një bisedë me dyer të mbyllura për të cilën vetë Kryetari i PD ende nuk e ka hapur gojën?! Asnjë.

Ndaj Sali Berisha nuk është shpallur “non grata” si pensionist politik, as si lideri historik i opozitës, por si lideri aktual i saj. Ndaj e ka të kotë që fshihet pas kërkesës për transparencë, fakte, prova e dokumenta. Nëse i do vërtetë ato, le të pyesi ish Prokurorin e tij të Përgjithshëm Adriatik Llalla, se ndoshta e ndihmon që ta kuptojë se ku ndodhen! Kur SHBA të akuzon zyrtarisht për “akte korrupsioni që minojnë demokracinë”, dije se ajo i ka ato, të forta dhe të pakundërshtueshme madje.

Nëse do fakte, prova dhe dokumenta në mënyrë që të pajtohet me fatin që i ka shkruar me dorën e tij sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken, Sali Berisha nuk ka pse spekullon. Ai e di më mirë se kushdo tjetër në këtë vend se ato nuk bëhen publike sepse shtetet nuk veprojnë kështu. Ato nuk i dorëzohen as në mënyrë kofidenciale Lulzim Bashës, apo atij vetë, e aq më pak mediave shqiptare.

Ka një mënyrë fare të thjeshtë për “pensionistin politik” Sali Berisha që të bëjë transparente faktet, provat dhe dokumentat kundër tij. Mjafton që PD të dorëzojë në KQZ, të njëjtën kërkesë që dorëzoi pak kohë më parë për Tom Doshin, ku i kërkoi që të mos regjistrohej si kandidat në zgjedhje e të mos i jepej mandati i deputetit meqë ishte shpallur “non grata” si edhe Sali Berisha.

A e dini se çndodhi pas kësaj? KQZ ia kërkoi zyrtarisht të dhënat SHBA-së, të cilat sipas praktikës ndërkombëtare, i vihen në dispozicion institucioneve zyrtare. Por meqë “pensionisti” na siguroi sot se kjo nuk do të ndodhë, ka edhe një rrugë tjetër: Nëse SPAK vihet në lëvizje, ato fakte, prova dhe dokumenta që SHBA ka për Sali Berishën, do i vihen asaj në dispozicion zyrtarisht. Kaq e thjeshtë është.

Të gjitha rrugët e tjera për të bërë gjoja transparencë, janë thjeshtë demagogjia e një përrallë vere, si ajo që duan të na tregojnë se Sali Berisha është thjeshtë një pensionist politik që nuk i prish më punë askujt!