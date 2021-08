Kryeministri Edi Rama në intervistën që dha sot për “CNN” u shpreh se në Afganistan nuk ka shqiptarë që presin që të largohen, ndërsa shprehu edhe njëherë gatishmërinë për të pritur afganët.

Kreu i qeverisë shqiptare kritikoi një pjesë të vendeve të NATO-s, që nuk po shkojnë në këtë drejtim, pra pranimit të afganëve.

“Jo nuk ka shqiptarë që kanë mbetur atje dhe jemi gati të mirëpresim afganët që besuan tek ne, si NATO, që punuan me ne dhe që ne nuk mund të mos i ndihmojmë, ndërkohë që rrezikojnë të vdesin, është çështje jeta a vdekje për ata dhe çështje morale për ne si aleancë e NATO-s.

Shqipëria nuk është nga vendet më të pasura, por ne kemi një kujtesë dhe besojmë se është në nderin e të gjithë anëtarëve të NATO-s dhe të gjitha vendeve të cilat kanë nxitur dhe mbrojtur vlerat për të cilat ne qëndrojmë në të kundërt rrezikon që NATO të zbehet në sytë e botës. Për fat të keq jo cdo kush po shkon në këtë drejtim” tha ai.

Gazetarja Bianna Golodryga e pyeti kryeministrin nëse është gati Shqipëria t’i pranojë në mënyrë të përhershme afganët? Edi Rama u shpreh se nëse afganët duan të qëndrojnë janë të mirëpritur të qëndrojnë në vendin tonë.

“Nuk është çështja nëse jam i gatshëm, është çështja që ky është një vend, ku Kushtetuta e parë, Kanuni i më shumë se 100 viteve më parë, në paragrafin e parë kishte të shkruar, “shtëpia e shqiptarit i përket Zotit dhe mikut”, ata do të jenë miqtë tanë, nëse duan të qëndrojnë janë të mirëpritur të qëndrojnë” tha ai.

Por sa afganë do të pranojë Shqipëri? Ndryshe nga intervistat e tjera për mediat spanjolle dhe italiane, sot Edi Rama tha se numri i atyre që do të strehohen do të jetë rreth 4 mijë. “Për momentin po punojmë për listat që po na sjellin, mund të numërojmë 2 mijë të listuar dhe 2 mijë të tjerë që po punojmë për t’u përgatitur për t’i mirëpritur, do të ketë rreth 4 mijë” tha ai.

Shqipëria ka bërë gati kapacitetet për të pritur grupin e afganëve që i frikësohen ardhjes në pushtet të talebanëve. Refugjatët do të qëndrojnë në Shqipëri për një periudhë tranzitore ndërsa më pas do të largohen drejt SHBA-së, si destinacion final.

