Kryebashkiakja e Shkodrës Voltana Ademi dha një prononcim për mediat në përfundim të seancës së Gjykatës Kushtetuese.

E pyetur nëse do të jetë kandidate për bashkinë e Shkodrës nëse përsëriten sërish zgjedhjet, Ademi u shpreh: “Do duhet të presim vendimin e Kushtetueses, pastaj do pasohet me procese që janë të institucioneve, nëse do ketë zgjedhje. Kërkesa jonë mbetet kjo. Qytetarët shqiptarë kanë të drejtë dhe përgjithësinë të kenë zgjedhje të rregullta zgjedhore, këtë shpresojmë të konkludojë Gjykata Kushtetuese”.

g.kosovari