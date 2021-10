Kriza energjetike me të cilën po përballimi, nuk do të thotë se do të kalojmë një dimër pa drita. Kështu u shpreh kryeministri Edi Rama, teksa tha se kjo do të ishte zgjidhja më e kollajtë, por se qëllimi i qeverisë nuk është ky, por që të mbrojë konsumatorët nga fortuna.

“Nëse do ishte dimër pa drita do ju thonim bëhuni gati. Ne po diskutojmë të mbrojmë konsumatorët nga fortuna. Mbyllja e dritave do ishte kollaj fare po nuk jemi këtu për t’i bërë kollaj gjërat. Sot Britania e Madhe po paralajmëron një plan kufizimesh, ndërprerje të energjisë. Italia e ka rritur 40% çmimin në faturë. Nuk ka ndodhur në Shqipëri, në Tiranë të hapen pika për të marrë bukë falas, ka ndodhur në Milano, radhë për të marrë bukë falas. Një pjesë e madhe, ata që qahen më shumë, janë ata që kanë më shumë të ardhura se çfarë tregojnë. Mos ta harrojmë se nëse i besojmë vetëm të ardhurave të deklaruara, shumë gjëra nuk do shkonin siç shkojnë. Shqipëria ka numrin më të lartë të kursimeve të depozitave të vogla nëpër banka. Kjo tregon që gjendja është e qëndrueshme”, tha Rama.

g.kosovari