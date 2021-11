Trupi i pajetë qe u gjet mbrëmjen e sotme në qytetin e Fierit, i përket Mysteak Beqirajt, babait të Kreshnik Beqirajt, i cili u vra nga shoku i tij ne vitin 2017.

Trupi i pajetë është gjetur mbrëmjen e sotme nga i vëllai i viktimës, i cili nuk ka konstatuar shenja dhune. Viktima vuante prej kohësh nga tumori në kokë, ndërsa trupi ndodhet në morgun e Fierit.

Mysteak Beqiraj është babai i Kreshnik Beqiraj i cili u gjet i vrare dhe i copetuar me 20 qershor 2017 ne nje kanal ne Daullas te fierit. Ai u vra nga shoku i tij Albert Zekaj.

Kreshnik Jaupaj, 36-vjeçari nga Fieri u zhduk mbrëmjen e 22 Qershorit të vitit 2017. Prej dy vitesh para vrasjes ai jetonte në shtëpi me qira në Fier së bashku me shokun e tij nga Kopliku i Shkodrës, 32-vjeçarin Albert Zekaj, me të cilin ishte njohur në Belgjikë në një kamp kthimi. Sipas familjarëve të Kreshnikut, Alberti kishte jetuar në shtëpinë me qira deri në muajin Gusht të vitit 2017 dhe më pas kishte shkuar në Tiranë.

Ndërkohë, në muajin Dhjetor te atij viti, pasi nuk kishin asnjë informacion për vendodhjen e Kreshnikut, daja i tij ka kryer denoncim duke ngritur dyshimet se mund ta kishin vrarë. Pas kësaj, edhe vëllai i Kreshnikut, Donjet Beqiraj është kthyer nga emigrimi dhe ka nisur të bashkëpunojë me policinë e prokurorinë e Fierit për të siguruar të dhëna me qëllim zbardhjen e të vërtetës së zhdukjes së familjarit të tij.

Pas disa muajsh hetime, organi I akuzës ka siguruar prova dhe informacione të besueshme nga të cilat janë ngritur dyshimet se Albert Zekaj mund ta kishte vrarë shokun e tij, Kreshnikun. Pasi është shoqëruar disa herë si person i dyshuar për dijeni mbi ngjarjen, herën e fundit, i ndodhur përballë provave, Albert Zekaj ëhstë rrëfyer dhe ka pranuar autorësinë e vrasjes së Kreshnik Beqirajt.

Ai ka treguar se e kishte vrarë mbrëmjen e 22 qershorit 2017 kur ishte kthyer në banesë duke e qëlluar me çekiç në kokë. Më pas, ka treguar se e ka lënë dy ditë të banesë trupin e pajetë të shokut të tij dhe ditën e tretë e ka copëtuar, e ka mbështjellë me batanije, e ka vendosur në një valixhe dhe e ka hedhur në një kanal në fshatin Daullas të Fierit.

Pas marrjes së këtyre informacioneve, policia gjeti eshtrat e të ndjerit pikërisht në vendin e treguar nga Albert Zekaj./m.j