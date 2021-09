Një 65-vjeçar është plagosur me armë zjarri mëngjesin e sotëm në Ngurrëz të Vogël të Lushnjës. Mësohet se bëhet fjalë për shtetasin Faik Veliu.

Policia bën me dije se është identifikuar dhe është arrestuar autori i dyshuar që është Sami Veliu, vellai i 65 vjeçarit.

“Si rezultat i reagimit në kohë të Policisë dhe veprimeve të shpejta hetimore, u bë e mundur identifikimi dhe kapja e autorit të plagosjes së shtetasit Faik Veliu.

Autori eshte shtetasi Sami Veliu, vellai i 65 vjeçarit. Me vone do kete njoftim te plote per rrethanat e ngjarjes“, thuhet në njoftim.

NJOFTIMI NGA POLICIA

